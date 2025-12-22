Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
22.12.2025 14:30:00
Is Oklo Stock a Buy Now?
The share price of nuclear start-up Oklo (NYSE: OKLO) has been giving investors heartburn over the last few months. After peaking in October at nearly $175/share, it's fallen 55% since then, and now trades for less than $80/share.While the stock is still up by more than 250% so far this year, even nuclear bulls must be asking themselves whether this is a temporary setback or the start of a long-term downtrend.Would buying Oklo's stock now be trying to catch the proverbial falling knife? Or is this the perfect opportunity to buy the dip? Here's what investors need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
