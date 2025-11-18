Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
18.11.2025 10:10:00
Is Oklo the Next Millionaire-Maker Nuclear Stock?
No two ways about it, Oklo (NYSE: OKLO) investors have had a very bad month.A developer of small modular nuclear reactors that can power artificial intelligence (AI) data centers, Oklo has benefited mightily from investor enthusiasm over AI stocks, anticipating there will be great demand for Oklo's brand of nuclear power to keep the AI revolution humming.Oklo stock hit an all-time-high price of $166 in mid-October, up ninefold in 12 months' time. The past 30 days, however, have seen Oklo's share price slide 40%. This, despite the fact that Oklo announced in October it has been awarded a contract from the U.S. Department of Energy (DOE) to build and operate three fuel-fabrication facilities as Advanced Nuclear Fuel Line Pilot Projects -- additional to its previous win of three DOE awards to build actual nuclear power plants.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklomehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
|
10.08.25
|Ausblick: Oklo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Oklomehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|95,36
|-2,27%