QuantumScape Corporation Aktie

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WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098

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28.09.2026 15:30:00

Is QuantumScape a Lost Cause?

When QuantumScape (NASDAQ: QS) went public nearly six years ago, the bullish buzz was understandably palpable. Its solid-state lithium battery technology was just the forward leap the electric vehicle (EV) industry was seeking, giving these cars the driving range between recharges they needed.

Shares soared shortly after this company's initial public offering. Ever since its late-2020 peak, however, the stock price has dwindled downward. Its best shot at a reversal came late last year, but the stock has since fallen more than 70% from that peak and is now back within sight of last year's record low.

It's time to admit it. This company isn't going to do what so many investors were hoping it would.

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