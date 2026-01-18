Redwire Aktie

Redwire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036

18.01.2026 19:05:00

Is Redwire Stock Yesterday's News?

Space-technology stocks have been red hot recently as investors ramped up bets on the industry's potential to be the next big thing. After news hit last month that Elon Musk's SpaceX is poised for an initial public offering (IPO) at the end of 2026, many space-tech companies have seen substantial valuation boosts. SpaceX will reportedly be valued at roughly $1.5 trillion in its initial public stock sale -- and that eye-popping valuation has had bullish spillover effects for Redwire (NYSE: RDW). On the other hand, Redwire's share price is still down roughly 35% despite rising valuation tides across the space industry. Is recovery momentum for the tech specialist poised to continue over the long term, or is the stock's bullish run poised to fizzle out?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Redwire Corp Registered Shs

