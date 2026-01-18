Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
|
18.01.2026 19:05:00
Is Redwire Stock Yesterday's News?
Space-technology stocks have been red hot recently as investors ramped up bets on the industry's potential to be the next big thing. After news hit last month that Elon Musk's SpaceX is poised for an initial public offering (IPO) at the end of 2026, many space-tech companies have seen substantial valuation boosts. SpaceX will reportedly be valued at roughly $1.5 trillion in its initial public stock sale -- and that eye-popping valuation has had bullish spillover effects for Redwire (NYSE: RDW). On the other hand, Redwire's share price is still down roughly 35% despite rising valuation tides across the space industry. Is recovery momentum for the tech specialist poised to continue over the long term, or is the stock's bullish run poised to fizzle out?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redwire Corp Registered Shs
|
04.11.25
|Ausblick: Redwire öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Redwire mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Redwire Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Redwire Corp Registered Shs
|11,71
|7,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.