Is Sandisk the Next Micron?
Micron Technology (NASDAQ: MU) has been one of the hottest stocks on the market in the past year. Shares of the memory specialist jumped an incredible 339% in the past year. This isn't surprising, given its accelerating revenue and earnings growth, driven by robust demand and constrained supply of memory chips.The good news is that Micron stock seems poised to deliver more upside, thanks to the stunning earnings growth that the company is poised to deliver in the future. But what's worth noting is that Micron isn't the only memory-industry participant capitalizing on the booming memory demand.Sandisk (NASDAQ: SNDK), which manufactures data storage solutions using NAND flash technology for personal computers (PCs), smartphones, gaming consoles, data centers, and other applications, saw its share price jump by a phenomenal 1,840% in the past year. Sandisk's gains significantly outpaced Micron during this period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Western Digital Corp.
