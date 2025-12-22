SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
22.12.2025 07:17:05
Is SentinelOne Stock a Buy After a Director Scooped Up 40,000 Shares in the Company?
On Dec. 16, 2025, Mark S. Peek, a member of the Board of Directors of SentinelOne (NYSE:S), executed an open-market buy of 40,000 shares, totaling an approximate value of $595,600, as reported in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.89).* 1-year performance is calculated using Dec. 16, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
