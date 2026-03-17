Sirius XM Aktie
WKN DE: A1W8XE / ISIN: US82968B1035
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17.03.2026 23:25:00
Is Sirius XM Stock Going to $30?
It's challenging to predict a company's future stock price. But by focusing on its fundamentals you can try to figure out the sales and earnings, and the corresponding multiples, needed to reach your price target.In the case of Sirius XM (NASDAQ: SIRI), the share price would have to rise 35% to reach a $30 target. Of course, besides the target, investors also need a time frame to make it a meaningful exercise. Let's say one year.Can Sirius XM's share price achieve this target within this period?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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