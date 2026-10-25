Spotify Technology Aktie

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25.10.2026 11:40:42

Is Spotify Technology SA a Buy After Its Latest Earnings Report?

Spotify Technology (NYSE:SPOT) not only saw its third-quarter headline net income fall, but it also whiffed on the consensus analyst estimate. Given that, you'd imagine that investors would have reacted by aggressively selling the music streamer's stock. Well, you'd be very wrong.

The opposite occurred on Thursday after the company published its earnings release -- market players couldn't wait to buy its stock, and it handily beat the S&P 500 index, rising nearly 4%. On Friday, it ticked higher. Let's look at the company's numbers and tease out why it scored such a big win from an ostensibly losing quarter.

Image source: The Motley Fool.

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