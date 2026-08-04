Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|Zahlen nicht überzeugend
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04.08.2026 13:20:00
Spotify steigert Gewinn deutlich - Nutzerprognose enttäuscht: Aktie fällt
Das abgelaufene zweite Quartal lief für die Schweden durchwachsen. Die monatliche Nutzerzahl lag bei 777 Millionen, was zwar ein Plus von 12 Prozent im Vorjahresvergleich war, allerdings leicht hinter den selbstgesteckten Zielen und den Analystenschätzungen zurückblieb. Die Zahl der zahlenden Abonnenten schlug aber mit 300 Millionen die Markterwartungen.
Spotify steigert Umsatz und Gewinn deutlich
Spotifys Umsatz kletterte im abgelaufenen Quartal um 14 Prozent auf knapp 4,8 Milliarden Euro, Analysten hatten aber mehr erwartet. Anders als beim operativen Gewinn: Dieser verbesserte sich sogar um fast zwei Drittel auf 655 Millionen Euro. Unterm Strich schrieb Spotify gut eine halbe Milliarde Gewinn, nach einem Verlust von 86 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.
Die Spotify-Aktie verliert vorbörslich an der NYSE 4,39 Prozent auf 465 US-Dollar.
GÖTEBORG (dpa-AFX)
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