Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
|
18.09.2026 19:00:00
Is This Biotech Stock Too Cheap to Ignore After Its Latest Pullback?
Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) has performed well in 2026. Its shares are up 13% year-to-date, while the S&P 500 is up 10%. However, after reaching $560.25 per share earlier this year, the company has dropped 8% from that 52-week high. Should investors take advantage of this opportunity to buy the stock on the dip?
Vertex Pharmaceuticals' second-quarter results were strong. The company's revenue increased by 12% year over year to $3.33 billion, while its earnings per share climbed 8% year over year to $4.31. Vertex increased its full-year revenue guidance to $13.1 billion to $13.2 billion, up from its previous range of $12.95 billion to $13.1 billion. There are several things investors should pay attention to over the next year. Here are three of them.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biotech Holdings LtdShs
Analysen zu Biotech Holdings LtdShs
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.