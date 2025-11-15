Turning Point Brands Aktie

Is Turning Point Brands Stock a Buy After Investment Firm Cannell Capital Raises Its Stake to Nearly $20 Million?

Investment advisor Cannell Capital LLC reported a substantial increase in its holdings of Turning Point Brands (NYSE:TPB), according to a United States Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, 2025.The fund added 119,821 shares during the third quarter, bringing its total position to 180,100 shares, with a quarter-end market value of $17.80 million. The transaction occurred amid normal trading activity for the fund.The buy increased Cannell's stake to 2.71% of reportable assets under management.
