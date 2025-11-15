Turning Point Brands Aktie
WKN DE: A2AKAM / ISIN: US90041L1052
|
15.11.2025 09:06:11
Is Turning Point Brands Stock a Buy After Investment Firm Cannell Capital Raises Its Stake to Nearly $20 Million?
Investment advisor Cannell Capital LLC reported a substantial increase in its holdings of Turning Point Brands (NYSE:TPB), according to a United States Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, 2025.The fund added 119,821 shares during the third quarter, bringing its total position to 180,100 shares, with a quarter-end market value of $17.80 million. The transaction occurred amid normal trading activity for the fund.The buy increased Cannell’s stake to 2.71% of reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Turning Point Brands Incmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Turning Point Brands stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Turning Point Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Turning Point Brands Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Turning Point Brands Inc
|85,50
|4,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.