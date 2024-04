ISG Index™: Europas IT- und Unternehmensdienstleistungssektor im ersten Quartal auf Erholungskurs

Erstmals in einem Jahr ist die Nachfrage nach IT- und Unternehmensdienstleistungen in Europa im ersten Quartal wieder gestiegen, angetrieben vom Wachstum des Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektors (BFSI). Dies geht aus dem jüngsten Branchenbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) hervor, einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

Laut dem EMEA ISG Index™, der kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem jährlichen Auftragswert (ACV) von 5 Mio. US-Dollar oder mehr erfasst, ist der ACV für den kombinierten Markt (sowohl Managed Services als auch Cloud-basierte As-a-Service-Lösungen) im ersten Quartal um 2,5 % auf 7,5 Mrd. US-Dollar gestiegen. Das Wachstum dieses Marktes im ersten Quartal beendete die Sequenz von vier Quartalen, in denen die EMEA-Region Rückgänge gegenüber dem Vorjahr verzeichnete.

"Der europäische Markt erlebt einen Aufschwung", so Steve Hall, President bei ISG EMEA. "Sowohl Managed Services als auch Cloud Services legten im ersten Quartal zu, wobei die Managed Services im BFSI-Bereich – dem wichtigsten Wirtschaftssektor der Region – im Vorjahresvergleich um fast 5 % zulegten. Das Outsourcing von Geschäftsprozessen war robust, und wir konnten auch einen Anstieg der gebündelten ADM- und Infrastrukturaktivitäten in der gesamten Region beobachten."

Ergebnisse des ersten Quartals nach Segmenten

Der ACV für Managed Services stieg im ersten Quartal um 3 % auf 3,9 Mrd. US-Dollar. Im Quartal wurden 277 Managed-Services-Verträge abgeschlossen. Dies entspricht einem Rückgang von 8 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 9,5 % gegenüber dem vierten Quartal. Unter diesen Verträgen waren zwei Großaufträge (ACV von 100 Mio. US-Dollar oder höher). Das Volumen kleinerer Geschäfte (unter 30 Mio. US-Dollar) fiel im Vergleich zum Vorjahr um 10 % zurück, da die wirtschaftliche Unsicherheit die diskretionären Aufwendungen belastete. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Fokus auf Kostensenkungen stieg das ACV der umstrukturierten Verträge um 12 %.

Im Segment der Managed Services verbuchte IT-Outsourcing (ITO) einen Rückgang von 7 % auf 2,8 Mrd. US-Dollar – eine Folge der rückläufigen Dienstleistungen für Rechenzentren und der eigenständigen Anwendungsentwicklung und -wartung (ADM). Zugleich stieg der ACV der gebündelten Infrastruktur- und ADM-Dienste um mehr als 80 %.

Die Auslagerung von Geschäftsprozessen (Business Process Outsourcing, BPO) wuchs 40 % auf 1,1 Mrd. US-Dollar, angefeuert durch die steigende Nachfrage nach branchenspezifischen Dienstleistungen.

In der Aufschlüsselung nach Branchen war der ACV für Managed Services in der Reise-, Transport- und Freizeitbranche deutlich höher (plus 80 %). Der BFSI-Sektor, Europas wichtigste Outsourcing-Branche, erzielte einen Anstieg des ACV um fast 5 % und kompensiert so die Schwäche der beiden nächstgrößeren Sektoren: Fertigungsindustrie (minus 5 %) und Telekommunikation (minus 10 %).

Der Umsatz im As-a-Service-Segment (XaaS) stieg im Jahresvergleich um 2 % und im Vergleich zum Vorquartal um 9 % auf 3,6 Mrd. US-Dollar – das beste Quartalsergebnis seit dem vierten Quartal 2022. Das Wachstum dieses Segments im ersten Quartal beendete eine Serie von vier aufeinanderfolgenden Quartalen mit Rückgängen im Vergleich zum Vorjahr.

Innerhalb dieses Segments legte Infrastructure-as-a-Service (IaaS) um 7 % auf 2,5 Mrd. US-Dollar zu, was teilweise auf das zunehmende Interesse an den für generative KI-Modelle erforderlichen Datendiensten zurückgeführt werden kann, während Software-as-a-Service (SaaS) um 8 % auf 1,0 Mrd. US-Dollar zurückging.

Performance nach Teilregionen

Der größte EMEA-Markt – Großbritannien – erzielte einen ACV von 1,2 Mrd. US-Dollar und schloss damit das fünfte aufeinanderfolgende Quartal mit einem ACV von über 1 Mrd. US-Dollar ab, obwohl im Vorjahresquartal ein Rückgang von 4 % verbucht wurde. In der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), dem zweitgrößten europäischen Markt, fiel der ACV um 6 % auf 647 Mio. US-Dollar. Seinen angestammten dritten Platz verlor Frankreich mit einem Rückgang des ACV um 27 % auf 471 Mio. US-Dollar. Skandinavien überholte Frankreich und wurde im ersten Quartal drittgrößter ACV-Markt in Europa. Diese Region erreichte einen ACV von 600 Mio. US-Dollar – ein Anstieg von 45 % gegenüber dem Vorjahr.

Globaler Ausblick für 2024

ISG prognostiziert ein Wachstum von 3 % für Managed Services – dies entspricht einem Rückgang von 125 Basispunkten gegenüber der Januar-Prognose – und hält an seiner Prognose von 15 % Umsatzwachstum für XaaS im Jahr 2024 fest.

"Mit Blick auf das verbleibende Jahr erwarten wir eine geringere Volatilität der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als im Jahr 2023, doch die Herausforderungen werden fortbestehen", so Hall. "Wir rechnen mit einer Verlangsamung der Weltwirtschaft, die weiterhin von den geldpolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation beeinträchtigt wird, die voraussichtlich sinken wird.

Von diesem Umfeld könnte das Outsourcing profitieren, da viele Unternehmen ein Gleichgewicht zwischen Kostenmanagement und Servicequalität anstreben. GenAI wird sich als Wachstumstreiber erweisen und es wird erwartet, dass große Hyperscaler steigende Arbeitslasten zu bewältigen haben. Die Datenschicht, die für das Training von KI-Modellen unverzichtbar ist, stellt eine große Chance für Dienstleister dar."

Über den ISG Index™

Der ISG Index™ gilt als die maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche. Seit 86 aufeinanderfolgenden Quartalen liefert sie Finanzanalysten, Einkäufern von Unternehmen, Software- und Dienstleistungsanbietern, Anwaltskanzleien, Universitäten und den Medien die neuesten Branchendaten und -trends. Weitere Informationen über den ISG-Index finden Sie auf dieser Website.

Die Ergebnisse des Global ISG Index für das erste Quartal 2024 wurden am 11. April in einem Webcast vorgestellt. Um eine Aufzeichnung des Webcasts anzusehen und die Präsentationsfolien herunterzuladen, besuchen Sie diese Website.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Service- und Technologieanbieter dabei, Betriebsexzellenz und starkes Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich KI und Automatisierung, Cloud- und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, verwaltete Governance- und Risikodienste, Netzbetreiberdienste, Strategie- und Betriebsdesign, Änderungsmanagement, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und unterhält seinen Sitz in Stamford, US-Bundesstaat Connecticut. Derzeit sind mehr als 1.600 digitalaffine Experten in mehr als 20 Ländern für ISG tätig. Das globale ISG-Team ist bekannt für sein innovatives Denken, seinen Einfluss auf den Markt, seine umfangreiche Branchen- und Technologieexpertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyseressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche aufbauen. Nähere Informationen auf www.isg-one.com.

