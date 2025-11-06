Isos Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Isos Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 292,3 Millionen USD – ein Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Isos Acquisition A 260,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at