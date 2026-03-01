Israel: Luftwaffe hat Chamenei gezielt getötet

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den tödlichen Angriff auf Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei ausgeführt. Das Militär gab bekannt, es habe am Samstag "den Obersten Führer des iranischen Terrorregimes eliminiert". Sowohl Israel als auch die USA greifen seit Samstag Ziele im Iran an.

"Ali Chamenei wurde in einer präzisen, großangelegten Operation der israelischen Luftwaffe ausgeschaltet, die auf exakten Geheimdienstinformationen beruhte, während er sich in seinem zentralen Führungskomplex im Herzen von Teheran aufhielt, gemeinsam mit weiteren hochrangigen Funktionären", hieß es weiter in der Mitteilung.

Chamenei sei "über viele Jahre hinweg direkt verantwortlich für die gewaltsame Unterdrückung iranischer Bürger" gewesen. Außerdem sei er der "Architekt des Plans zur Zerstörung des Staates Israel" gewesen. Man habe ihn als "Kopf der iranischen Krake" bezeichnet, "die ihre Arme über den gesamten Nahen Osten bis an die Grenzen des Staates Israel ausstreckte". Chamenei sei verantwortlich für "Terroranschläge gegen den Staat Israel, und das Blut vieler Zivilisten aus aller Welt klebte an seinen Händen"./le/DP/zb