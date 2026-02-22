Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
22.02.2026 06:00:13
It is time for Europe to weaponise its chokepoints
China and others have long been adept at using supply chains to their advantage — the EU should do the sameWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!