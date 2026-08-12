Investment Technology Group Aktie
WKN: 868360 / ISIN: US46145F1057
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12.08.2026 22:50:50
ITG Inc. Profit Declines In Q2
(RTTNews) - ITG Inc. (ITG) announced earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $1.788 million, or $0.01 per share. This compares with $11.601 million, or $0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 38.4% to $404.633 million from $292.405 million last year.
ITG Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.788 Mln. vs. $11.601 Mln. last year. -EPS: $0.01 vs. $0.07 last year. -Revenue: $404.633 Mln vs. $292.405 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 440 M Full year revenue guidance: $ 1.556 B
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