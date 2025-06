ITM Power-Aktie brechen ein: Gewinnmitnahmen nach Höhenflug

• ITM Power-Aktie mit Korrektur nach kräftiger Rally• Anleger nehmen Gewinne mit• Zuletzt zahlreiche neue Aufträge und Umsatzprognose hochgeschraubt

Nach monatelangem Seitwärtstrend ist die Aktie des britischen Wasserstoffspezialisten ITM Power kürzlich fulminant nach oben ausgebrochen: Am Mittwoch notierte das Papier an der Londoner Börse zeitweise bei 0,945 Pfund und damit auf einem neuen 52-Wochen-Hoch. Die Aktie konnte damit innerhalb weniger Wochen einen Anstieg um rund 120 Prozent verbuchen. Doch anschließend übernahmen die Verkäufer das Ruder: So beendete die ITM Power-Aktie den Handel in London gestern letztlich bei 0,681 Pfund und damit um 28,16 Prozent unter ihrem im Handelsverlauf erreichten 52-Wochen-Hoch und 13,03 Prozent unter dem Vortagesschluss. Am Donnerstag verliert das Papier an der Londoner Börse zeitweise weitere 6,74 Prozent auf 0,6351 Pfund.

Dennoch ist die Bilanz der letzten Zeit weiterhin äußerst positiv: In den letzten fünf Handelstagen konnte der Anteilsschein insgesamt um 31,33 Prozent klettern, auf Sicht von einem Monat ging es sogar um 86,32 Prozent nach oben. Die aktuelle Korrektur dürfte daher vermutlich vor allem damit zu tun haben, dass Anleger angesichts dieser Rally teilweise Kasse machen und Gewinne mitnehmen.

ITM mit starkem Auftragseingang

ITM Power befasst sich mit der Entwicklung und Fertigung von PEM-Elektrolyseuren zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und konnte bei den Anlegern zuletzt mit einigen neuen Aufträgen punkten. So meldete das Unternehmen in diesem Jahr bereits zahlreiche neue Bestellungen. Unter anderem wurde allein im Mai ein Vertrag über die Lieferung eines NEPTUNE V-Moduls an die Westnetz GmbH aus Dortmund gemeldet, eine Zusammenarbeit mit Uniper beim 120MW Humber H2ub-Projekt verkündet, in dessen Rahmen ITM Power sechs 20-MW-POSEIDON-Kernelektrolyse-Prozessmodule beisteuern wird, sowie eine Liefervereinbarung für das vollständig autonome 2-MW-Elektrolyseursystem NEPTUNE II mit einem spanischen Zementproduzenten geschlossen. Außerdem unterzeichnete ITM Mitte Mai eine Vereinbarung mit einem nicht näher genannten Kunden, mit der die Auswahl von ITM Power "als Lieferant von Elektrolyseuren mit einer Leistung von über 300 MW zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für den Einsatz in einem Kraftwerk im asiatisch-pazifischen Raum" bestätigt wurde, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt.

Umsatzprognose angehoben

Auch die weiteren Unternehmensaussichten dürften positiv stimmen. So hob ITM Power am 22. April seine Umsatzprognose für das Fiskaljahr 2025 an. Der Umsatz werde nun voraussichtlich zwischen 25,5 und 26,5 Millionen Pfund liegen, was einer Steigerung von 30 Prozent gegenüber dem Mittelwert der zuvor angekündigten Spanne von 18 bis 22 Millionen Pfund entspreche, so das Unternehmen. Der Anstieg sei dabei auf die Erfüllung zusätzlicher vertraglicher Verpflichtungen und die damit verbundene Erfassung der Umsätze zurückzuführen.

Darüber hinaus erwartet ITM Power, dass der Cash-Bestand zum Ende des Geschäftsjahres bei 204 bis 205 Millionen Pfund liegen werde. Hier lag die ursprüngliche Prognose aus dem August 2024 bei 160 bis 175 Millionen Pfund, diese war allerdings im Januar 2025 bereits einmal auf 185 bis 195 Millionen Pfund erhöht worden.

Trotz allem erwartet das Unternehmen allerdings weiterhin einen bereinigten EBITDA-Verlust von 32 bis 36 Millionen Pfund. CEO Dennis Schulz zeigte sich dennoch zuversichtlich. "ITM erzielt weiterhin eine starke Umsatzentwicklung bei gleichzeitig straffem Kosten- und Investitionsmanagement. Unsere starke Bilanz ist ein wichtiges Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb, und unser Auftragsbestand und unsere Vertriebspipeline wachsen kontinuierlich", wird er in der Pressemitteilung zum erhöhten Ausblick zitiert.

Redaktion finanzen.at