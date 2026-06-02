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02.06.2026 06:31:29
ITO EN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
ITO EN lud am 01.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 29,25 JPY, nach 22,74 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,40 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,82 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 26,87 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte ITO EN ein EPS von 117,50 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat ITO EN im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 497,88 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 472,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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