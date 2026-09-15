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15.09.2026 11:02:06
It’s Poll Watcher Training Season. Distrust Is on the Lesson Plan.
Groups are preparing thousands of observers for midterm elections in November. Some volunteers are being conditioned to expect bad behavior.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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