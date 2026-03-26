Iconic Holdings Aktie
ISIN: SG1J12885716
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26.03.2026 04:00:00
It's Time to Load Up on This Iconic Dividend Stock
It has been a volatile stretch for investors in Domino's Pizza (NASDAQ: DPZ). After climbing to a 52-week high of nearly $500, shares of the world's largest pizza company have experienced a sharp drawdown.Such a steep drop might prompt investors to wonder whether the underlying business is losing its edge in a highly competitive restaurant landscape. But a closer look at the company's recently reported fourth-quarter results suggests it isn't. Instead of a struggling operation, the numbers reveal a resilient business generating massive amounts of cash and aggressively returning it to shareholders.For investors looking to add a durable dividend payer to their portfolio, this sell-off has created an opportunity that is arguably too good to pass up.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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