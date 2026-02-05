ITT Inc. Q4 Income Rises

(RTTNews) - ITT Inc. (ITT) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $131.7 million, or $1.64 per share. This compares with $127.0 million, or $1.55 per share, last year.

Excluding items, ITT Inc. reported adjusted earnings of $148.4 million or $1.85 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.5% to $1.054 billion from $929.0 million last year.

ITT Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $131.7 Mln. vs. $127.0 Mln. last year. -EPS: $1.64 vs. $1.55 last year. -Revenue: $1.054 Bln vs. $929.0 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.68 To $ 1.72 Next quarter revenue guidance: 11 %