ITT Aktie
WKN DE: A2AJTS / ISIN: US45073V1089
|
05.02.2026 12:44:27
ITT Inc. Q4 Income Rises
(RTTNews) - ITT Inc. (ITT) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $131.7 million, or $1.64 per share. This compares with $127.0 million, or $1.55 per share, last year.
Excluding items, ITT Inc. reported adjusted earnings of $148.4 million or $1.85 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.5% to $1.054 billion from $929.0 million last year.
ITT Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $131.7 Mln. vs. $127.0 Mln. last year. -EPS: $1.64 vs. $1.55 last year. -Revenue: $1.054 Bln vs. $929.0 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.68 To $ 1.72 Next quarter revenue guidance: 11 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ITT Inc
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: ITT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: ITT präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu ITT Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ITT Inc
|174,00
|10,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.