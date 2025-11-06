ITV Aktie
WKN: A0BLQP / ISIN: GB0033986497
|
06.11.2025 09:13:46
ITV blames late Budget for sharp fall in advertising
UK broadcaster says uncertain economic outlook causing widespread cautionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ITV plcmehr Nachrichten
Analysen zu ITV plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ITV PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10th Sh
|9,45
|7,63%
|ITV plc
|0,86
|15,75%
|Sharp Corp.
|4,66
|-0,19%