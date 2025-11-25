IVE Aktie
WKN DE: 120463 / ISIN: AU000000IGL0
|
25.11.2025 11:26:00
Ive und Altman: In die OpenAI-Hardware will man "reinbeißen"
Ex-Apple-Designchef Jony Ive und OpenAI-Boss Sam Altman haben bei einem Interview in blumigen Worten beschrieben, wie die erste KI-Hardware der beiden aussieht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
