Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
11.11.2025 01:26:23
Intel’s top AI executive leaves for OpenAI after 6 months in role
Chief technology officer Sachin Katti’s departure is latest blow to chipmaker as it struggles to compete in AI marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
