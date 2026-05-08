Jackson Financial legte Quartalsergebnis vor

Jackson Financial äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,61 Prozent zurück. Hier wurden 2,90 Milliarden USD gegenüber 3,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at