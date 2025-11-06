Shift4 Payment a Aktie
WKN DE: A2P57L / ISIN: US82452J1097
|
06.11.2025 04:40:49
Jackson Square Parnters Opens Large $6 Million Shift4 Payments (NYSE: FOUR) Position: Should Investors Buy Too?
Jackson Square Partners, LLC initiated a new position in Shift4 Payments (NYSE:FOUR), acquiring 74,100 shares valued at approximately $5.74 million as of September 30, 2025, according to a November 5, 2025, SEC filing.Jackson Square Partners disclosed a new stake in Shift4 Payments in its quarterly filing with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC filing). The fund reported ownership of 74,100 shares valued at approximately $5.74 million as of September 30, 2025, marking the first time Shift4 Payments appeared in its portfolio during the reporting period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
