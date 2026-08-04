Jacobs Engineering Group Aktie
WKN: 864215 / ISIN: US4698141078
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04.08.2026 23:30:48
Jacobs Solutions Inc. Reveals Retreat In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Jacobs Solutions Inc. (J) reported a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $136.553 million, or $1.15 per share. This compares with $179.605 million, or $1.55 per share, last year.
Excluding items, Jacobs Solutions Inc. reported adjusted earnings of $219.263 million or $1.84 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 34.5% to $4.076 billion from $3.031 billion last year.
Jacobs Solutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $136.553 Mln. vs. $179.605 Mln. last year. -EPS: $1.15 vs. $1.55 last year. -Revenue: $4.076 Bln vs. $3.031 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.20 To $ 7.30 Full year revenue guidance: 9.5 % To 10.0 %
Non-GAAP Values are from continuing operations
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