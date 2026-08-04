Jacobs Solutions Inc. Reveals Retreat In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Jacobs Solutions Inc. (J) reported a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $136.553 million, or $1.15 per share. This compares with $179.605 million, or $1.55 per share, last year.

Excluding items, Jacobs Solutions Inc. reported adjusted earnings of $219.263 million or $1.84 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 34.5% to $4.076 billion from $3.031 billion last year.

Jacobs Solutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $136.553 Mln. vs. $179.605 Mln. last year. -EPS: $1.15 vs. $1.55 last year. -Revenue: $4.076 Bln vs. $3.031 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.20 To $ 7.30 Full year revenue guidance: 9.5 % To 10.0 %

Non-GAAP Values are from continuing operations