Jacobs Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jacobs Solutions hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Jacobs Solutions 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Jacobs Solutions im vergangenen Quartal 4,07 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jacobs Solutions 3,03 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at