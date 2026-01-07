Jaguar Mining Aktie

Jaguar Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA7P / ISIN: CA47009M8896

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 17:10:48

Jaguar Mining Appoints Daniel Karrqvist As CFO

(RTTNews) - Jaguar Mining Inc. (JAGGF.PK), Wednesday announced the appointment of Daniel Karrqvist as Chief Financial Officer.

Previously, he has served as CFO, Finance Director and Country Manager in global corporations such as Norsk Hydro, ArcelorMittal, Yamana Gold, AMG Mining and Aqua Capital portfolio companies.

The company also appointed Naomi Nemeth to the newly created role of Vice President, Investor Relations.

Jaguar's stock is trading at $5.17, down 4.26 percent on the OTC Markets.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jaguar Mining Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Jaguar Mining Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jaguar Mining Inc Registered Shs 4,65 2,54% Jaguar Mining Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legte am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen