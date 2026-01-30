Janus Henderson Group Aktie
WKN DE: A2DQUG / ISIN: JE00BYPZJM29
|
30.01.2026 15:17:19
Janus Henderson Group Plc Reports Climb In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Janus Henderson Group Plc (JHG) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $394.0 million, or $2.62 per share. This compares with $118.7 million, or $0.77 per share, last year.
Excluding items, Janus Henderson Group Plc reported adjusted earnings of $302.2 million or $2.01 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 61.2% to $1.142 billion from $708.3 million last year.
Janus Henderson Group Plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $394.0 Mln. vs. $118.7 Mln. last year. -EPS: $2.62 vs. $0.77 last year. -Revenue: $1.142 Bln vs. $708.3 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Janus Henderson Group PLC Registered Shs
|
29.01.26
|Ausblick: Janus Henderson Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Janus Henderson Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Janus Henderson Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Janus Henderson Group PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Janus Henderson Group PLC Registered Shs
|48,13
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.