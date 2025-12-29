|
Japan Process Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Japan Process Development hat am 26.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 30,53 JPY, nach 24,60 JPY im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Japan Process Development mit einem Umsatz von insgesamt 3,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19,80 Prozent gesteigert.
