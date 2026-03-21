SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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21.03.2026 02:09:11
Japan’s bullet trains shift to cargo as seats go unfilled
High-speed rail freight services aim to offset truck driver shortages and dwindling passenger numbersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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