Jee Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jee Technology A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jee Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,19 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,590 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Jee Technology A ein Gewinn pro Aktie von 0,160 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,34 Milliarden CNY – ein Plus von 23,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Jee Technology A 3,52 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,760 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 4,07 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at