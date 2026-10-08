Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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08.10.2026 16:17:25
Jeff Bezos Could Take Blue Origin Public. Amazon Investors Just Got a New Space Question
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Nachrichten zu Amazon
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20:04
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
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18:00
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
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16:02
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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08.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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07.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
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06.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.