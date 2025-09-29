Jefferies Financial Group Aktie
WKN DE: A2JMVU / ISIN: US47233W1099
|
29.09.2025 23:19:59
Jefferies Financial Group Inc. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Jefferies Financial Group Inc. (JEF) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $223.99 million, or $1.01 per share. This compares with $167.13 million, or $0.72 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 21.6% to $2.047 billion from $1.683 billion last year.
Jefferies Financial Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $223.99 Mln. vs. $167.13 Mln. last year. -EPS: $1.01 vs. $0.72 last year. -Revenue: $2.047 Bln vs. $1.683 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jefferies Financial Groupmehr Nachrichten
|
28.09.25
|Ausblick: Jefferies Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.06.25
|Ausblick: Jefferies Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Jefferies Financial Groupmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Jefferies Financial Group
|56,56
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen fester -- ATX schließt tiefer -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegte sich der heimische Leitindex abwärts, während sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen waren leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.