Jefferies Financial Group Aktie

Jefferies Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JMVU / ISIN: US47233W1099

29.09.2025 23:19:59

Jefferies Financial Group Inc. Profit Advances In Q3

(RTTNews) - Jefferies Financial Group Inc. (JEF) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $223.99 million, or $1.01 per share. This compares with $167.13 million, or $0.72 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 21.6% to $2.047 billion from $1.683 billion last year.

Jefferies Financial Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $223.99 Mln. vs. $167.13 Mln. last year. -EPS: $1.01 vs. $0.72 last year. -Revenue: $2.047 Bln vs. $1.683 Bln last year.

