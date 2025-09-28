Jefferies Financial Group Aktie
WKN DE: A2JMVU / ISIN: US47233W1099
|
28.09.2025 07:01:06
Ausblick: Jefferies Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Jefferies Financial Group lädt am 29.09.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.08.2025 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,800 USD je Aktie gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,92 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 20,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,43 Milliarden USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,99 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,04 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 10,62 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jefferies Financial Groupmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Jefferies Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.06.25
|Ausblick: Jefferies Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)