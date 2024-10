Jefferies senkt K+S-Kursziel, bleibt aber bei "Hold"-Einstufung - K+S-Aktie verliert

Ein positiveres Investmentszenario bei dem Düngerkonzern K+S hänge davon ab, dass die Rentabilität deutlich zunimmt, was 2024 nicht der Fall gewesen sei, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre um durchschnittlich 11 Prozent.

Für die K+S-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 2,64 Prozent auf 10,53 Euro abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)