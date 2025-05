MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für K+S von 13,50 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Kalipreise dürften im zweiten Quartal von einer künstlichen Verknappung des Angebots profitieren, schrieb Konstantin Wiechert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So dürfte das Angebot aus Russland und Belarus wegen Wartungsarbeiten beeinträchtigt werden. Auch seien die Lagerbestände in chinesischen Häfen stark zurückgegangen./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 10:30 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.