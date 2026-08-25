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25.08.2026 06:31:29
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Broadcasting Cable Information Network A 0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,92 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,25 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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