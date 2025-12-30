Beam Aktie
30.12.2025 11:55:00
Jim Beam und Jack Daniel's: Warum amerikanische Whiskey-Firmen auf ihrem Bourbon sitzen bleiben
Whiskey aus den USA galt jahrelang als Kult und Sammlerobjekt. Mittlerweile scheint vielen Konsumenten der Durst auf die Tropfen vergangen zu sein. Jim Beam will sogar seine Destillerie in Kentucky für ein Jahr stilllegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
