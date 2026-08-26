Jinneng Science&Technology legte Quartalsergebnis vor

Jinneng Science&Technology hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Jinneng Science&Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,20 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at