Jio Platforms Aktie
ISIN: INE0BJO01010
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28.10.2026 12:36:00
Jio Platforms schafft stärksten Börsengang Indiens
Ein Rekordbörsengang, große Zukunftspläne und ein verärgerter Elon Musk: Dafür steht das indische Unternehmen Jio Platforms. Am ersten Handelstag legten die Aktien der Firma einen Sprung von 21 Prozent hin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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