Jones Lang Lasalle Aktie
WKN: 908217 / ISIN: US48020Q1076
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16.09.2026 13:41:13
JLL Names Paul Morgan Chief Operating Officer
(RTTNews) - JLL (JLL) announced the appointment of Paul Morgan to the role of Chief Operating Officer, effective immediately. Morgan will join the Global Executive Board. Morgan will play a key role in the execution of Accelerate 2030, the company's long-term strategy. Morgan previously served as the Chief Operating Officer of Real Estate Management Services at JLL.
Paul Morgan said: "I'm excited to take on this newly created position and bring together our operations teams as we execute on Accelerate 2030."
At last close on NYSE, JLL shares were trading at $341.04.
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