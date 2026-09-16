Jones Lang Lasalle Aktie

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WKN: 908217 / ISIN: US48020Q1076

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16.09.2026 13:41:13

JLL Names Paul Morgan Chief Operating Officer

(RTTNews) - JLL (JLL) announced the appointment of Paul Morgan to the role of Chief Operating Officer, effective immediately. Morgan will join the Global Executive Board. Morgan will play a key role in the execution of Accelerate 2030, the company's long-term strategy. Morgan previously served as the Chief Operating Officer of Real Estate Management Services at JLL.

Paul Morgan said: "I'm excited to take on this newly created position and bring together our operations teams as we execute on Accelerate 2030."

At last close on NYSE, JLL shares were trading at $341.04.

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