JPMorgan-Experte empfiehlt Anlegern diese zwei Auto-Aktien

• Schwierige Zeiten für die Automobilbranche• JPMorgan-Analyst sieht "Anzeichen einer Normalisierung"• Ryan Brinkman traut zwei Auto-Aktien großes Aufwärtspotenzial zu

Auch wenn die Zeiten für Unternehmen aus der Automobilindustrie aktuell nicht gerade rosig sind, hat JPMorgan-Analyst Ryan Brinkman Aktien aus diesem Sektor gefunden, die sich Anleger genauer anschauen sollten, denn Brinkman sieht, wie TipRanks berichtet, "Anzeichen einer Normalisierung" für dieses Jahr. Seiner Meinung nach dürften die Preise etwas nachgeben, auch wenn die Bedingungen noch weit von der Normalität entfernt bleiben dürften. "2023 hat ein größeres Potenzial für eine schnellere Verbesserung des Volumenumfelds und eine schnellere Normalisierung der Preise, wobei der Joker ein wirtschaftlicher Abschwung ist.", so Brinkman. Den folgenden Auto-Aktien traut der Analyst ein Aufwärtspotenzial von mehr als 60 Prozent zu.

KAR Auction Services-Aktie

KAR Auction Services, mit Hauptsitz in Carmel, Indiana, ist ein Auktionsunternehmen, das Gebrauchtwagen-Marktplätze betreibt und sowohl online als auch offline tätig ist. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter und unterhält Geschäftseinheiten in Nordamerika, Europa, den Philippinen und Uruguay. Zu den Kunden von KAR zählen sowohl Unternehmen als auch Privatkunden, denn das Unternehmen bietet breites Spektrum, vom gewerblichen Fuhrpark über den privaten Reiseverkehr bis hin zum Gebrauchtwagen-Teilemarkt.

Im Jahr 2021 verkaufte KAR laut eigenen Angaben über seine Auktionen fast 2,6 Millionen Fahrzeuge im Wert von über 40 Milliarden US-Dollar und erzielte einen Umsatz von etwa 2,3 Milliarden US-Dollar - vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 waren es noch 3,7 Millionen Fahrzeuge und erzielte Auktionseinnahmen in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar. Im dritten Quartal 2022 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 393 Millionen US-Dollar - ein Plus von 13 Prozent gegenüber 347,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Bruttogewinn pro verkauftem Fahrzeug stieg von 280 US-Dollar im Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 320 US-Dollar. Das Unternehmen vermeldete auch einen Nettogewinn und gab einen positiven Ausblick. Nachdem KAR von Corona und der hohen Inflation belastet wurde, scheint das Unternehmen, blickt man auf die Zahlen, also inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. Auch KAR-CEO Peter Kelly äußerte sich optimistisch: "Ich freue mich über die Ergebnisse, die wir im gesamten Unternehmen erzielt haben, insbesondere angesichts dessen, was weiterhin ein sehr herausforderndes Branchen- und Wirtschaftsumfeld ist". Der KAR-Chef verwies auf die Steigerung des Umsatzes, des Gesamtbruttogewinns und des bereinigten EBITDA und erklärte, dass das Unternehmen seine Kostensenkungsziele vorzeitig erreichen und erneut in die Plattformen und Technologien investieren werde, die KAR voranbringen sollen.

JPMorgan-Analyst Ryan Brinkman weist laut TipRanks auf mehrere Gründe hin, warum KAR Auction Services die schwierige Phase am Markt überstehen konnte - und warum es wahrscheinlich auch in Zukunft bestehen werde. "KAR hat eine starke Position in diesem Markt: Es ist der zweitgrößte Anbieter von Auktionsdiensten für ganze Autos. Der daraus resultierende begrenzte Wettbewerb und die hohen Eintrittsbarrieren führen zu starken Preisen und Margen sowie einem starken freien Cashflow bei niedrigen Anforderungen an das Betriebskapital. Wir erwarten in den nächsten Jahren ein solides Gewinnwachstum, angetrieben durch die zyklische Erholung der derzeit niedrigen kommerziellen Versendervolumen und den Vorstoß des Unternehmens in den digitalen Dealer-to-Dealer-Bereich zusammen mit der erwarteten fortgesetzten Kostendämpfung und der Exploration zahlreicher Nachbarschaften, einschließlich der Wiederaufbereitung im Einzelhandel.", so der Experte.

Die KAR Auction Services-Aktie empfiehlt Brinkman zum Kauf, sein Kursziel liegt bei 22 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 63 Prozent in den nächsten 12 Monaten impliziert. Derzeit notiert das Papier an der NYSE bei 13,49 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 13.01.2023). Mit seiner Einschätzung steht Brinkman nicht allein da. Bei TipRanks gibt es aktuell vier Bewertungen der Aktie, allesamt Kaufempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt wie Brinkmans bei 22,00 US-Dollar.

Camping World-Aktie

Das Unternehmen Camping World, mit Hauptsitz in Lincolnshire, Illinois, das 1966 gegründet wurde, ist laut eigenen Angaben der größte Einzelhändler für Wohnmobile, Wohnmobilzubehör und RV-bezogene Dienstleistungen in den USA. Das Unternehmen besitzt über 135 Einzelhandelsgeschäfte in 36 Bundesstaaten und eine umfassenden E-Commerce-Plattform. Neben Ersatzteilen und Zubehör für Wohnmobile bietet Camping World auch eine vollständige Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnmobilen zum Verkauf an.

Wie TipRanks berichtet, sind die Umsätze und Einnahmen von Camping World vorhersehbar und folgen einem regelmäßigen saisonalen Muster. So erreichten diese im zweiten Quartal regelmäßig einen Höhepunkt und im vierten Quartal ein Tief. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar. Damit lag der Umsatz zwar drei Prozent unterhalb des Vorjahresquartals, übertraf aber dennoch die Analystenprognosen. Der Verkauf gebrauchter Fahrzeuge belief sich im dritten Quartal laut TipRanks auf 14.460 Einheiten, was einen Unternehmensrekord darstellte. Der Umsatz mit Gebrauchtfahrzeugen stieg damit um rund 1,2 Prozent auf rund 526 Millionen US-Dollar. Der Umsatz mit neuen Fahrzeugen ging im Vergleich zum Vorjahresquartal dagegen um rund 3,5 Prozent auf 834 Millionen US-Dollar zurück. Derweil gab der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie von 1,98 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,07 US-Dollar im dritten Quartal 2022 nach - ein Rückgang von rund 46 Prozent.

Daneben meldete Camping World, dass das Unternehmen ab September 2021 mehr neue Fahrzeuge von seinen Lieferanten beschaffen konnte, als verkauft wurden, und so die Lagerbestände sowohl für Neu- als auch für Gebrauchtfahrzeuge wieder aufgestockt wurden.

Trotz des rückläufigen Gewinns hat Camping World jedoch seine Stammaktiendividende beibehalten. Das Unternehmen hatte zuletzt eine Zahlung von 62,5 Cent pro Aktie und Quartal für die ersten drei Quartale 2022 erklärt. Bei diesem Satz würde die jährliche Dividende 2,50 US-Dollar pro Stammaktie und betragen und die Dividendenrendite läge damit bei einem aktuellen Kurs von 25,71 US-Dollar an der NYSE (Stand: Schlusskurs vom 13.01.2023) rund 10 Prozent.

JPMorgan-Analyst Ryan Brinkman erklärt wie folgt, warum Anleger die Camping World-Aktie in ihrem Depot haben sollten: "Die viel größere Größe von Camping World bietet zahlreiche Vorteile im Vergleich zu seinen kleineren Konkurrenten, darunter (1) Volumenrabatte zur Steigerung der Bruttomarge; (2) günstigere Konditionen bei Finanziers; (3) die Möglichkeit, den Verbrauchern ein breiteres Sortiment anzubieten, indem sie auf das Inventar zurückgreifen, das in der größeren Anzahl von Geschäften verfügbar ist; und (4) ein Informationsvorteil in Bezug auf Verbrauchernachfrage und Preisgestaltung auf dem Markt. Die Kombination aus der Fragmentierung des Marktes und den erheblichen Vorteilen, die die Größe mit sich bringt, bietet unserer Ansicht nach reichlich Gelegenheit, durch weitere Konsolidierung der Branche Werte zu schaffen, und Camping World war in der Vergangenheit sehr erwerbstätig."

Brinkman empfiehlt die Camping World-Aktie folglich zum Kauf. Sein Kursziel für das Papier liegt bei 37 US-Dollar, was bedeutet, dass er der Aktie vom aktuellen Kurs bei 25,71 US-Dollar noch ein Wertsteigerungspotenzial von rund 45 Prozent im kommenden Jahr beimisst. Bei TipRanks gibt es sieben Analysten-Bewertungen der Aktie, davon vier Buys und drei Holds - was einem Moderate Buy-Konsens entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 31,71 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent im kommenden Jahr entspricht.

Redaktion finanzen.at

