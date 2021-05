JPMorgan hebt Daumen für chinesische Tech-Aktien - Einstieg trotz Druck auf die Konzerne durch Behörden?

Auch Howard Wang, Chefanalyst für den chinesischen Raum bei JPMorgan , gibt zu, dass die regulatorischen Unruhen eine ungewisse Zukunft für die betroffenen Werte bedeuten. Langfristig stehe dem Erfolg der Aktien aber nichts im Wege, wie der Experte in der "CNBC"-Sendung "Street Signs Asia" erklärt. "Wenn wir diese Fundamentaldaten betrachten und über einen längeren Zeitraum strecken, denke ich, dass wir tatsächlich in einer ziemlich guten Kaufsituation sind", so Wang. Konkrete Aktien empfiehlt der Experte zwar nicht zum Kauf, spricht jedoch aufgrund ihrer niedrigen Bewertung und ihres Potenzials für Gewinnwachstum eine Empfehlung für große Technologieunternehmen aus. Außerdem seien die chinesischen Aufsichtsbehörden in ihrem Vorgehen bisher rational geblieben, beruhigt der Stratege die Marktteilnehmer. "Aus unserer Sicht als Investoren geht es eigentlich nur darum, sich zu verstecken, die Fundamentaldaten zu betrachten und sicherzustellen, dass die Unternehmen nichts tun, was als unfaire Marktpraktiken ausgelegt werden könnte - zumindest derzeit nicht", so Wang weiter. "Ich denke, wenn wir das in den Kontext stellen ... sieht es tatsächlich wie ein anständiges Umfeld aus, um in diese Aktien zu investieren. In den nächsten Wochen wird es schwierig, aber insgesamt sind dies die Arten von Investitionen, die man in China tätigen möchte."

Als Folge der Regularien fielen auch die Kurse vieler chinesischer Tech-Unternehmen in diesem Jahr zurück. Analysten der US-amerikanischen Großbank Goldman Sachs sehen darin aber keinen Grund für einen Ausstieg aus den strapazierten Aktien - im Gegenteil. So könnten Anleger nun von günstigen Einstiegspreisen profitieren. "Der Mai ist historisch gesehen ein schwieriger Monat für chinesische Aktien, aber wir würden bei jeder saisonalen Schwäche kaufen", zitiert CNBC die Analysten aus einer Kundennotiz. Dabei empfehlen die Strategen einerseits zyklische Werte aus der Volksrepublik, deren Kurse dazu neigen, sich in Abhängigkeit der Wirtschaftsentwicklung zu verändern. Aber auch Wachstumsaktien, die sich besser entwickeln könnten als der breite Markt, können sich laut den Experten jetzt lohnen.

"Die strengere Aufsicht zielt nicht nur auf die Ant Group, und die Probleme der Ant Group sind definitiv keine Ausnahme", so ein staatliches, chinesisches Nachrichtenportal laut CNBC. "Viele Plattform-Unternehmen haben Unregelmäßigkeiten in unterschiedlichem Ausmaß hinter ihrer schnellen Expansion über die Jahre." Neben Tencent und ByteDance sind auch Du Xiaoman Financial, Meituan , Lufax , 360 DigiTech, Trip.com, Xiaomi und JD.coms JD Digits Gegenstand der Ermittlungen. Demnach sollen die vorgeladenen Unternehmen sogenannte "Geschäftsberichtigungspläne" entwerfen, "unsachgemäße Verbindungen" zwischen Zahlungsplattformen und anderen Finanzprodukten trennen und Monopole beim Speichern von Daten aufgeben. Auch rief die Aufsichtsbehörde dazu auf, dass chinesische Unternehmen bei ausländischen Börsennotierungen konformer vorgehen sollen.

