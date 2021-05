Teslas Image in China gefährdet: Vorwurf der Arroganz

Die Medien- sowie Behördenreaktion in diesem Fall zeigen deutlich, wie schnell ein einzelner Vorfall für ein ausländisches Unternehmen zu einem größeren Problem werden kann, wenn sich die staatlich kontrollierten Medien erstmal gegen besagtes Unternehmen wenden, fasst die Nachrichtenagentur zusammen. Schließlich sind ausländische Unternehmen noch einmal mehr unter der Lupe als heimische Firmen. Dennoch sei es keineswegs das Ziel der Medien, Tesla ganz aus China zu vertreiben, wie Hu Xijin von der Global Times erklärt: "Unser ultimatives Ziel ist es zu erreichen, dass sich ausländische Unternehmen an den chinesischen Markt anpassen, sich genau an chinesische Gesetze und Regeln halten, die chinesische Kultur und Verbraucher respektieren und ein positives Element in der chinesischen Wirtschaft werden. Ob es eine Lektion ist oder Hilfe, alles deutet auf dasselbe Ziel hin", so der Chefredakteur zu Reuters.

Wie im Zuge des Vorfalls bekannt wurde, habe es in den sozialen Netzwerken in den letzten Monaten bereits viele Kundenbeschwerden über die Qualität der Tesla-Fahrzeuge gegeben. Diesen sei jedoch nicht in angemessener Weise nachgegangen worden, meint Sino Auto Insights-Analyst Tu Le gegenüber Reuters.

Die Reaktion der chinesischen Medien fiel sehr kritisch gegenüber Tesla aus, so sei die Haltung des US-Autobauers "anmaßend" und "kompromisslos" gewesen. Zu den Medien gehörte auch die staatlich geförderte Global Times, die einen Kommentar veröffentlichte, der deutliche Worte fand: "Die arrogante und überhebliche Haltung, die das Unternehmen gegenüber der Öffentlichkeit an den Tag legte, ist abstoßend und inakzeptabel, was dem Ruf und der Kundenbasis auf dem chinesischen Markt ernsthaften Schaden zufügen könnte."

Letzten Montag war eine Frau während der Automesse in Shanghai auf einen dort ausgestellten Model 3 geklettert und hatte sich lauthals über Bremsversagen bei ihrem Tesla beschwert. Sie wurde vom Sicherheitsdienst schließlich abgeführt. Im Nachhinein wurde bekannt, dass dem E-Autobauer die Probleme der Kundin bekannt gewesen waren und man sich bereits seit Monaten diesbezüglich mit ihr in Kontakt befand. Allerdings habe die Frau sich geweigert eine Untersuchung des besagten Tesla durch Dritte durchführen zu lassen, weshalb sie keinen Anspruch auf die von ihr geforderte Rückerstattung des Tesla-Preises hätte. Die öffentliche Debatte um den Vorfall gewann jedoch noch einmal an Schärfe, als Grace Tao, Tesla-Vizepräsidentin für auswärtige Beziehungen, in einem Interview mit den Lokalmedien anzweifelte, dass die Kundin allein gehandelt habe.

