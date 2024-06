JPMorgan: Heineken könnte im Herbst Nokia im EuroStoxx ersetzen

Mit Stand vom 17. Juni wäre der niederländische Brauereikonzern Heineken wohl der Aufsteiger, schrieb Analyst Pankaj Gupta in seiner am Dienstag veröffentlichten Studie.

Doch auch der französische Reifenhersteller Michelin, der niederländische Chemiekonzern DSM-Firmenich, die Energieversorger E.ON und Engie oder der Elektrotechnikkonzern LEGRAND haben eine Chance und könnten womöglich den finnischen Netzwerkbetreiber im Leitindex der Eurozone ersetzen.

Einmal jährlich im Spätsommer überprüft die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd die europäischen Indizes, deren wichtigster der EuroStoxx 50 ist. Auch der währungsgemischte Stoxx Europe 50 wird dann überprüft. Stichtag der Prüfung ist der Freitag, 30. August, die Bekanntgabe erfolgt am Montag, 2. September. In Kraft treten etwaige Änderungen am Montag, 23. September. Die letzte außerordentliche Überprüfung hatte im Juni stattgefunden und keine Änderungen erforderlich gemacht.

Um in den EuroStoxx aufgenommen zu werden, müssen die jeweiligen Unternehmen sich allerdings erst einmal für die Rangliste qualifizieren. Aktuell habe Heineken die beste Aufnahmechance, was sich jedoch aufgrund von Kursveränderungen in den nächsten Monaten noch deutlich ändern könne, schrieb Gupta.

Index-Änderungen sind vor allem für solche Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

ZUG (dpa-AFX)