Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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04.08.2026 22:47:59
Judge Sets Paramount-Warner Bros. Merger Trial for March
Paramount, which struck a $111 billion deal to acquire Warner Bros., had requested a November trial for an antitrust lawsuit brought by state attorneys general.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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