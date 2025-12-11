Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
11.12.2025 01:03:20
Judo: Russian athletes may compete under national flag
Judo's world governing body has dropped its ban on Russian athletes competing under their national flag. The measure had been imposed over Russia's 2022 invasion of Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
