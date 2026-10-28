Myriad Aktie
WKN: A0ER51 / ISIN: CH0019624805
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28.10.2026 11:55:26
Jürgen Klopp faces myriad of issues after rough start with Germany
Jürgen Klopp has done things a little differently since becoming Germany coach. Casting a wider net for talent and trying to connect with players and country haven't made an immediate impact, but he is not bowed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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